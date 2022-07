Manchester United, Ronaldo in Inghilterra per parlare del suo futuro

by Davide Triolo

Cristiano Ronaldo - Foto LiveMedia/Laurent Lairys/DPPI

Cristiano Rolando si trova attualmente in Inghilterra, per discutere con i vertici del Manchester United in merito al suo futuro. I rapporti tra l’esterno d’attacco portoghese e il club inglese si sono inevitabilmente incrinati, in seguito al mancato ingresso in Champions League della squadra; le ambizioni dell’ex Juventus sono note, ossia brillare sempre nelle maggiori competizioni al mondo, e certamente non lo soddisferebbe una stazione in Europa League. Ronaldo ha saltato il ritiro in Thailandia del Manchester United a causa di problemi familiari e dunque non ha ancora avuto la possibilità di confrontarsi sul campo con Erik Ten Hag; difficile che il talento lusitano possa non cambiare area, seppur nulla sia scritto: in caso di una carenza di offerte effettive e ingenti, i Red Devils non sono intenzionati a privarsi del giocatore, come riportato da ‘The Athletic’; da considerare, comunque, la volontà del giocatore. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione concernente Ronaldo.