Il Manchester United segue Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter – in luce nell’ultimo Mondiale – è tra i nomi di Ten Hag per rinforzare la fascia destra. Piace anche Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen, come riporta l’edizione tedesca di Sky Sport. Non solo. lo United sarebbe interessato anche a Malo Gusto del Lione, seguito in passato anche dalla Juventus.