Manchester United-Nottingham Forest oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv Manchester United-Nottingham Forest, appuntamento della diciassettesima giornata di Premier League 2022/2023. Il Boxing Day è terminato, ma non si può dire lo stesso del turno di campionato, che proseguirà invece per altri due giorni. Tra le big che ancora devono scendere in campo spiccano i Red Devils, i quali ospiteranno all’Old Trafford il neopromosso Nottingham Forest, alla disperata caccia di punti per non retrocedere. La squadra di Ten Hag, alla prima ufficiale senza Cristiano Ronaldo, partirà ovviamente favorita ma guai a sottovalutare l’impegno. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00 di oggi, martedì 27 dicembre, e il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, oltre che in streaming su SkyGo e NOW.