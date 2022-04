Manchester City, Guardiola elogia Jesus: “Quando gioca così mi rende l’uomo più felice del mondo”

by Antonio Sepe

Pep Guardiola - Foto football.ua CC BY-SA 3.0

“Gabriel Jesus mi ha reso l’uomo più felice del mondo“. Queste le parole di Pep Guardiola al termine del match Manchester City-Watford, valido per la 34^ giornata di Premier League 2021/2022 e finito 5-1. Il tecnico dei citizens ha elogiato l’attaccante brasiliano, autore di 4 gol e un assist, che negli ultimi giorni è stato al centro di voci di mercato. Tra i club interessati a lui ci sarebbe l’Arsenal ma nel frattempo Guardiola se lo gode: “Non so cosa accadrà, ma ad oggi è un giocatore del Manchester City. Quando gioca così io sono la persona più felice del mondo. Onestamente non m’interessa se resterà o se andrà via a fine stagione. Manca meno di un mese al termine della stagione ed io penso solamente a far rendere al meglio i miei calciatori per provare a vincere“.