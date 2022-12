Liverpool, Luis Diaz out tre mesi: salterà ottavi di Champions contro il Real Madrid

Brutte notizie in casa Liverpool dopo l’eliminazione dalla Carabao Cup contro il Manchester City. Luis Diaz è stato sottoposto a esami strumentali e potrà tornare in campo solo tra tre mesi, saltando la doppia sfida degli ottavi di finale della Champions League contro i campioni in carica del Real Madrid. Il colombiano era reduce da una lesione al legamento collaterale del ginocchio. Non è escluso che il Liverpool torni sul mercato in cerca di un suo sostituto.