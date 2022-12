Ligue 1, Auxerre-Monaco 2-3: decide il match la doppietta del giovanissimo Ben Seghir

Successo in trasferta per il Monaco nella 16esima giornata di Ligue 1. La squadra del Principato piega l’Auxerre per 3-2 con la rete decisiva di Ben Seghir a 5′ dal novantesimo. Padroni di casa avanti al 30′ con un rigore di Niang, poi impatta Ben Yedder nel recupero del primo tempo. Nella ripresa subentra il classe 2005 Ben Seghir al posto dell’esperto Ben Yedder. Il giovanissimo francese mette a segno i suoi primi due gol tra i professionisti mettendo a segno una doppietta, realizzando il gol dell’1-2 e poi la rete del 2-3 al l’85’ rispondendo all’autogol di Fofana al 68′. In classifica il Monaco sale in 5^ posizione a 30 punti, scavalcando il Lorient, e agganciando il Marsiglia al quarto posto. L’Auxerre resta fermo a quota 13 in piena zona retrocessione in 18^ posizione.