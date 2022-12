Ligue 1 2022/2023: il Marsiglia gioca a tennis con il Tolosa, pari tra Nizza e Lens

Si è chiusa la sedicesima giornata di Ligue 1 2o22/2023, con quattro match andati in scena nella giornata odierna di giovedì 29 dicembre. Il risultato più significativo è sicuramente il 6-1 del Marsiglia, che non ha avuto pietà contro il Tolosa. A segno praticamente tutti: Rongier, Kolasinac, Payet, Under, Tavares e un’autorete. Il gol della bandiera degli ospiti porta invece la firma di van den Boomen. Sorride la capolista Psg, che approfitta dello 0-0 tra Nizza e Lens e allunga a +7. Colpo esterno del Montpellier, che batte 2-0 il Lorient grazie ai gol di Savanier e Wahi, mentre il Reims supera per 3-1 il Rennes trascinato dalla doppietta di Balogun. Da segnalare anche la rete dell’ex Bologna Theate.