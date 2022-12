Liga 2022/2023: l’Atletico Madrid torna alla vittoria, pari tra Betis e Bilbao

Nella quindicesima giornata della Liga 2022/2023 torna alla vittoria l’Atletico Madrid, che mette fine a una serie di tre partite senza successo con un solo punto conquistato e batte per 2-0 l’Elche fanalino di coda del campionato spagnolo. La squadra di Simeone non sfrutta l’espulsione di Verdu per fallo da ultimo uomo sul finire del primo tempo, visto che nella ripresa anche Hermoso viene cacciato e torna la parità numerica, ma poco dopo ci pensa Joao Felix a sbloccare la partita, con Morata che a stretto giro di posta la chiude. Colchoneros al terzo posto a quota 27 punti, dieci in meno della capolista Barcellona, mentre è disastroso il ruolino degli ospiti, ultimissimi con soltanto quattro punti conquistati e la retrocessione sempre più vicina.

Nelle altre partite di giornata, 0-0 tra Betis e Athletic Bilbao in una sfida di alta classifica tra quinta e sesta della classe. Da segnalare il rosso ai danni dell’ex Lazio Luiz Felipe nel recupero, tutto sommato un punto giusto ma che rallenta le ambizioni di tutte e due. Pareggio, ma ben più emozionante, anche tra Girona e Rayo Vallecano: due volte avanti gli ospiti con Camello e Palazon, vengono raggiunti prima da Castellanos, quindi da Saiz. Rayo che resta settimo, Girona dodicesimo: sei i punti a dividere le due squadre.