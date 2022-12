Liga 2022/2023: Benzema trascina il Real Madrid, doppietta a Valladolid e primo posto

Il Getafe torna a vincere in campionato, e lo fa sul campo di casa contro il Maiorca nella 15esima giornata della Liga 2022/2023. Dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, Mayoral sblocca il punteggio al 51′ e trova il raddoppio al 78′ regalando tre punti importanti ai suoi che li fanno salire a quota 17. Soli due punti in più per il Maiorca, che cade in trasferta dopo la bella vittoria contro l’Atletico Madrid nella scorsa giornata. Finisce 1-1 tra Cadice e Almeira, con Perez che all’83’ ha risposto alla rete del momentaneo vantaggio degli ospiti firmata Melero al 40′, così come tra Celta Vigo e Siviglia, dove ad andare in gol sono stati Veiga al 33′ e Salas al 54′.

Benzema torna ad essere protagonista. Il francese trascina il Real Madrid alla seconda vittoria consecutiva con una doppietta sul campo del Valladolid. Dopo 80′ bloccati sullo 0-0, l’attaccante dei Blancos sblocca il punteggio su calcio di rigore concesso dall’arbitro Munuera Montero per un fallo di mano di Sanchez, e all’89’ firma lo 0-2 con una bella conclusione su assist di Camavinga. La squadra di Ancelotti supera momentaneamente il Barcellona e vola in prima posizione in attesa della sfida tra i catalani e l’Espanyol.