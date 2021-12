Levante, ufficiale: Alessio Lisci confermato in panchina

by Sofia Cioli

Logo Liga Santander

La società del Levante ha deciso di proseguire con Alessio Lisci in panchina almeno fino al termine della stagione. L’allenatore italiano, ex coordinatore motorio dei Pulcini e degli Esordienti della Lazio e approdato nel club spagnolo nel 2011 dove è arrivato a guidare la Juvenil A e l’Atlético Levante (la squadra B), era stato inizialmente nominato per traghettare la squadra dopo l’esonero di Javier Pereira, in una partita di Copa del Rey. La società ha ufficialmente deciso di non cercare altre soluzioni.