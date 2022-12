Leeds-Manchester City, Haaland ancora in gol: doppio assist di Grealish (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 40

Erling Haaland non si ferma nemmeno in Leeds-Manchester City, match della Premier League 2022/2023. Il norvegese è stato ancora una volta protagonista assoluto, con una doppietta nel secondo tempo nel giro di 12 minuti per archiviare la pratica in favore degli uomini di Guardiola. Numeri impressionanti quelli di Haaland, che stavolta ha goduto del doppio assist di Grealish come testimoniano le immagini.