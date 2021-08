Lazio, è fatta per Basic: è atteso a Roma

by Mattia Zucchiatti

Maurizio Sarri - Foto Antonio Fraioli

Toma Basic si prepaea a diventare un centrocampista della Lazio. Il giocatore, pronto a lasciare il Bordeaux, nelle prossime ore sbarcherà a Roma per firmare il nuovo contratto con la Lazio. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che tra la società del presidente Lotito e il Bordeaux l’accordo per il trasferimento del centrocampista croato è cosa fatta. Si attende solo il via libera definitivo della Lazio, che in queste ore sta trattando la cessione di Correa all’Inter.