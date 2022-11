La Fifa annulla la sospensione della Federcalcio del Kenya: finita l’ingerenza del Governo

La federazione keniota di calcio, FKF, è stata reintegrata dalla Fifa, dopo che il Governo ha ristabilito i poteri del comitato esecutivo federale. Le ingerenze del Governo nelle questioni calcistiche sono vietate dalla carta olimpica e quindi dalla Fifa che ha posto fine alla sospensione dopo aver ricevuto una lettera dal segretario generale dell’FKF Barry Otieno che ha confermato “che il governo keniota, rappresentato dal nuovo segretario di gabinetto per lo sport, l’on. Ababu Namwamba, aveva ripristinato il Comitato esecutivo dell’FKF con effetto immediato. Il segretario generale della FKF ha inoltre affermato che gli uffici della FKF sono stati restituiti alla dirigenza eletta dell’associazione”. La Fifa ha detto che i suoi rappresentanti e quelli della confederazione africana Caf si sono recati a Nairobi “per definire i prossimi passi per la FKF e per incontrare anche il nuovo segretario di gabinetto per lo sport”.