Kulusevski: “Alla Juve cominciai a dubitare di me stesso, al Tottenham mi sono ripreso la mia vita”

Dopo aver ricevuto il Pallone d’Oro svedese, Dejan Kulusevski ha rilasciato un’intervista ad “Afdonbladet”, in cui parla degli ultimi dodici mesi a Londra: “L’intero 2022 è stato assolutamente fantastico. Vengo al Tottenham e mi sembra di riprendermi la vita, riprendermi la fame che avevo, tutto. Sento che sto migliorando ogni giorno e mi diverto moltissimo quando gioco in campo. Penso di poter migliorare molto, sono sulla buona strada. Mi sento come se stessi imparando cose nuove ogni giorno e che sto sviluppando la mia comprensione del gioco. Mi sento davvero bene in questo momento”.

Ovviamente prima di arrivare al Tottenham, per lo svedese ci furono mesi complicati in maglia Juventus: “Nella seconda stagione alla Juventus ho iniziato a dubitare di me stesso, è arrivata questa voce. ‘È la cosa peggiore che possa capitare a un calciatore. Quindi inizi a dubitare di tutte le decisioni che prendi sul campo. È stato un periodo difficile, ma mi ha reso più forte. Mi sento come se non fossi mai stato meglio di adesso. Sono in un posto fantastico, dentro e fuori dal campo. Ci saranno anche momenti brutti. Adesso le cose vanno bene in Nazionale, le cose vanno bene nel club. Ma sono sempre pronto nel caso finisca”.