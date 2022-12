Inghilterra: morto a 83 anni George Cohen, bandiera del Fulham e campione del mondo nel 1966

All’età di 83 anni è morto George Cohen, ex calciatore inglese. In lutto in calcio d’Oltremanica, che perde uno degli storici campioni del mondo nel 1966. Cohen, di ruolo difensore, trascorse tutta la sua carriera nel Fulham, con cui vanta ben 459 presenze. Purtroppo fu costretto a ritirarsi a soli 30 anni per via di un infortunio e, una quindicina d’anni dopo, riuscì anche a sconfiggere un cancro. All’uomo è stata dedicata una sala d’accoglienza del Craven Cottage, stadio del Fulham, e nel 2000 è stato onorato con il riconoscimento di Order of the British Empire.