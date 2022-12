Inghilterra, arriva l’ufficialità della FA: Southgate resta sulla panchina della nazionale

La notizia era nell’aria ormai da giorni, ma ora è arrivata anche l’ufficialità da parte della Football Assocation: Gareth Southgate resta sulla panchina dell’Inghilterra. “Siamo lieti di confermare che Gareth Southgate continuerà come allenatore dell’Inghilterra e guida la nostra campagna per Euro 2024. Gareth e Steve Holland hanno sempre avuto il nostro pieno sostegno, ora inizia la nostra pianificazione per l’Europeo”, si legge in una nota.