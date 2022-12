Incredibile in Sudafrica: giocatori si stendono a terra e fanno segnare gli avversari (VIDEO)

di Giorgio Billone 33

Ha dell’incredibile, in attesa di spiegazioni, quanto accaduto in Sudafrica in un torneo di livello nazionale, la Phillys Cup, nella partita tra Isithembiso e Phanda. I giocatori di una squadra, come visibile in basso, avanti 3-0 a pochi secondi dalla fine, si sono stesi a terra inermi e hanno fatto involare gli avversari verso la porta. Unico a “giocare” regolarmente è il portiere, che comunque non riesce a evitare la rete del 3-1, assolutamente ininfluente per il passaggio del turno. Come riporta Marca, sui social locali si parla di gol di “consolazione” per gli eliminati. In alto ecco il video.