Il Real Madrid pensa ancora a Mbappé: nuovo attacco in estate

Il Real Madrid pensa ancora a Kylian Mbappè. I Blancos sono pronti a riprovarci in estate dopo la delusione di qualche mese fa al termine di una telenovela che ha visto il francese rimanere al Psg. In Qatar hanno messo sul piatto 486 milioni tra premio alla firma (180 in tre rate), premio fedeltà (70 se non se ne va nel 2023, 80 se resta anche nel 2025, e 90 se prolunga fino al 26) e ingaggio sontuoso (72 lordi a stagione). Kylian ha firmato solo un biennale (2022-24) e la prossima estate potrà decidere se far scattare l’opzione fino al 2025, altrimenti tempo 12 mesi e sarà di nuovo svincolato.

“I migliori devono stare nel Real Madrid” ha detto Guti parlando del capocannoniere in Champions e Ligue 1 e di Qatar 2022. I Blancos sono alla ricerca di un sostituto per Benzema ed è per questo che i tifosi chiedono a Florentino l’acquisto di Mbappé. Il Mondiale può spingere il Real al rialzo, con un maxi contratto che tra cartellino, ingaggio e sponsor arrivi a un miliardo.