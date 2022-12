Il dopo Qatar riparte da Haaland: il bomber del City sfida il Liverpool

Il calcio dopo lo storico Mondiale in Qatar riparte dalla ferocia agonistica e dalla fame di riscatto del più illustre degli esclusi. Erling Haaland, 23 gol in 18 partite in stagione, vuole riprendersi la scena dopo aver osservato da spettatore le gesta di Messi e Mbappè. Nell’Olimpo dei più forti c’è anche lui e vuole dimostrarlo in quello che è l’ultimo big match del 2022. Stasera alle 21 il Manchester City sfida il Liverpool agli ottavi di finale di Coppa di Lega e Guardiola e Klopp vogliono ripartire col piede giusto in vista dei primi impegni di Premier League. I Citizens si erano presentati alla sosta con la sorprendente sconfitta per 2-1 contro il Brentford, mentre il Liverpool si era lasciato alle spalle l’accenno di crisi con due vittorie di fila contro Tottenham e Southampton. Pep aspetta risposte positive dalle seconde linee. Con 16 giocatori impegnati ai Mondiali – più di qualsiasi altra squadra – il Manchester City ha giocato solo un’amichevole da quando la Premier League si è fermata a fine novembre.

Tra i reduci del Qatar quelli più pronti sono Kevin de Bruyne, Ilkay Gundogan, Nathan Ake, Aymeric Laporte e Rodri. Potrebbero giocare anche Grealish e Stones. Per i reds si preparano Mohamed Salah e Roberto Firmino, entrambi assenti in Qatar. A completare il tridente sarà Darwin Nunez che non ha brillato nel torneo iridato. Klopp potrebbe riservare una sorpresa in porta: Alisson è tornato ad allenarsi questa settimana e tra i pali dovrebbe toccare a Kelleher. A lui il compito di fermare Erling Haaland, chiamato a rispondere a Mbappè e, in fin dei conti, anche a Julian Alvarez. Una cosa è certa: solo il fuoriclasse norvegese può tenere in panchina il centravanti campione del mondo.