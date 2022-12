Highlights e gol Manchester United-Nottingham Forest 3-0: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 62

Il video con gli highlights e i gol di Manchester United-Nottingham Forest 3-0, match valido per la diciassettesima giornata di Premier League 2022/2023. A Old Trafford tutto facile per i Red Devils, che risolvono la pratica già nel primo tempo coi gol in rapida successione di Rashford e Martial. Nella ripresa gestione dei ragazzi di Ten Hag e gli ospiti di Cooper non la riaprono, Fred la sigilla nel finale. Di seguito le immagini salienti della sfida.