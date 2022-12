Highlights e gol Chelsea-Bournemouth 2-0: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 55

Il video con gli highlights e i gol di Chelsea-Bournemouth 2-0, match valido per la diciassettesima giornata di Premier League 2022/2023. I blues non fanno fatica contro i rossoneri, già dopo nemmeno mezzora in gol Havertz per il vantaggio e poi Mount per il raddoppio. Nella ripresa gestione più o meno tranquilla dei ragazzi di Potter che tornano così alla vittoria. Di seguito ecco le immagini salienti.