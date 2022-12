Highlights e gol Psg-Strasburgo 2-1: Ligue 1 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 36

Il video con gli highlights e i gol di Psg-Strasburgo 2-1, match valido per la sedicesima giornata della Ligue 1 2022/2023. E’ Marquinhos a sbloccare l’incontro del Parco dei Principi in cui Neymar e Mbappé sono regolarmente in campo. Il primo regala la vittoria ai suoi col rigore nel finale dopo l’iniziale vantaggio firmato Marquinhos e l’autogol dello stesso difensore brasiliano, mentre il connazionale con la maglia 10 si fa addirittura espellere con due gialli in un minuto. Di seguito le immagini salienti della partita.