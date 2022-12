Highlights e gol Milton Keynes-Leicester 0-3, Carabao Cup 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 29

Il video con gli highlights e i gol di Milton Keynes-Leicester 0-3, match valido per gli ottavi di finale di Carabao Cup 2022/2023. Sul campo di una compagine di terza divisione, tutto facile per le Foxes, in gol con Tielemans e Perez nel primo tempo e poi con il solito Vardy nella ripresa. Dunque ai quarti gli ospiti, finisce l’avventura dei padroni di casa. In alto ecco le immagini salienti.