Highlights e gol Manchester United-Burnley 2-0, Carabao Cup 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 19

Il video con gli highlights e i gol di Manchester United-Burnley 2-0, match valido per gli ottavi di finale della Carabao Cup 2022/2023. Nella serata di coppa di lega inglese i Red Devils non faticano per avere la meglio: in gol nel primo tempo Eriksen, nella ripresa Rashford e così i ragazzi di Ten Hag avanzano ai quarti di finale. Di seguito ecco le immagini salienti della partita di Old Trafford.