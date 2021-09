Highlights e gol Borussia Dortmund-Union Berlino 4-2: Bundesliga 2021/2022 (VIDEO)

by Antonio Sepe 17

Gli highlights e le azioni salienti di Borussia Dortmund-Union Berlino 4-2, match della quinta giornata di Bundesliga 2021/2022. Vittoria sudata per Haaland e compagni, che segnano tre gol in 50′ ma poi rischiano di rimettere in partita gli avversari concedendo due gol. La rete di Haaland a 5′ dallo scadere cancella però ogni dubbio: i gialloneri ottengono i tre punti e restano nelle posizioni di vertice della classifica. In alto e di seguito le immagini salienti del match.

LA CRONACA DEL MATCH

1-0 (Guerreiro)

2-0 (Haaland)

3-0 (autogol Friedrich)

3-1 (rigore Kruse)

3-2 (Voglsammer)

4-2 (Haaland)

https://streamable.com/v1wyor