Highlights e gol Atletico Madrid-Elche 2-0, Liga 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 23

Il video con gli highlights e i gol di Atletico Madrid-Elche 2-0, match valido per la Liga 2022/2023. Al Wanda Metropolitano successo per i colchoneros targato Joao Felix e Morata, che risolvono nel finale una pratica che si stava complicando, in virtù dell’espulsione di Hermoso che aveva fatto seguito a quella di Verdu. Terza posizione in classifica per i padroni di casa di Simeone, ultimi con la miseria di quattro punti gli ospiti. Di seguito ecco le immagini salienti.