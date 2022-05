Gundogan: “Al mondo nulla meglio del Manchester City e Pep Guardiola”

by Enrico Ricciulli

Pep Guardiola - Foto football.ua CC BY-SA 3.0

Ilkay Gundogan ha parlato del suo futuro. Il centrocampista turco è stato decisivo nell’ultima giornata di Premier League. La sua doppietta, infatti, ha permesso al Manchester City di conquistare il campionato e rimontare l’Aston Villa. Tutto ciò però non sembra averlo convinto per restare: “Sinceramente ancora non ho deciso cosa fare in futuro. Tutto riguarda quanta voglia abbia di mettermi in gioco con una nuova sfida. La verità è che ancora non lo so. Penso che ci metteremo seduti insieme e ne parleremo. La verità è che per quanto riguarda il calcio non c’è posto migliore del Manchester City sotto la guida di Pep Guardiola e questo difficilmente cambierà nei prossimi anni”.