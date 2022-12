Francia, giocatore colpisce l’arbitro con una gomitata: squalificato per 30 anni

Esemplare decisione in Francia, dove secondo quanto riporta l’Equipe, un calciatore dilettante è stato squalificato per trent’anni per aver colpito l’arbitro con una gomitata. Durante il match tra Le Blanc e Fussy del 12 novembre, Aliu Costa, centrocampista della Guinea-Bissau, aveva aggredito il direttore di gara colpendolo in modo violento. Da qui la decisione di allontanarlo da questo sport per i prossimi trent’anni da parte del Comitato Disciplinare della Lega Centro-Valle della Loira, che ha voluto lanciare un segnale importante.