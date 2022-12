Formazioni ufficiali Manchester United-Nottingham Forest, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Manchester United-Nottingham Forest, sfida valida per la 17esima giornata di Premier League 2022/2023. Nonostante un avvio di stagione complicato, i Red Devils si trovano in una situazione di classifica favorevole. In caso di vittoria contro il neopromosso Nottingham, si porterebbero infatti ad un punto dal quarto posto (occupato dal Tottenham), ma con una partita in meno. Occasione dunque da cogliere assolutamente, perlopiù davanti ai propri tifosi. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di martedì 27 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER UNITED-NOTTINGHAM FOREST

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.

NOTTINGHAM FOREST (4-3-3): Hennessey; Aurier, Worrall, Boly, Renan Lodi; Yates, Freuler, Mangala; Lingard, Awoniyi, Johnson.