Formazioni ufficiali Liverpool-Leicester, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Leicester, sfida valida per la 18esima giornata di Premier League 2022/2023. I Reds cercano il quarto successo consecutivo in campionato, il secondo in questi giorni di fine anno dopo il 3-1 sul campo dell’Aston Villa. Il Leicester è reduce da una pesante sconfitta interna subita contro il Newcastle e cerca di ritrovare il giusto atteggiamento, come professato dal suo tecnico Brendan Rodgers. Ma i Foxes non vincono ad Anfield da ben ventidue anni. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di venerdì 30 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-LEICESTER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Elliott, Henderson, Thiago, Salah, Nunez, Oxlade-Chamberlain.

Leicester: Ward, Castagne, Amartey, Faes, Thomas, Soumare, Perez, Ndidi, Dewsbury-Hall, Barnes, Daka.