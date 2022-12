Formazioni ufficiali Leeds-Manchester City, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Leeds-Manchester City, sfida valida per la 17esima giornata della Premier League 2022/2023. Dopo il ritorno agli impegni ufficiali con la vittoria in Carabao Cup la scorsa settimana contro il Liverpool, gli uomini di Pep Guardiola ripartono anche in campionato, sfidando la formazione guidata da Marsch, a sua volta alla ricerca dell’impresa per raccogliere punti importanti in chiave salvezza. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 28 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LEEDS-MANCHESTER CITY

Leeds (4-3-3): Meslier; Kristensen, Koch, Cooper, Struijk; Greenwood, Forshaw, Roca; Gnonto, Rodrigo, Aaronson. Allenatore: Marsch.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Lewis, Stones, Akanji, Aké; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mharez, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola.