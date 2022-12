Formazioni ufficiali Brentford-Tottenham, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Brentford-Tottenham, sfida valida per la 17esima giornata di Premier League 2022/2023. Torna in campo la squadra di Antonio Conte, impegnata in una trasferta tutt’altro che scontata. Il Brentford aveva chiuso, prima della pausa per i Mondiali, con una vittoria e ben tre risultati utili di fila. Gli Spurs devono provare a restare attaccati alle primissime della classe. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 13:30 di lunedì 26 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BRENTFORD-TOTTENHAM

Brentford: Raya, Roerslev, Pinnock, Zanka, Mee, Henry, Norgaard, Janelt, Jensen, Mbeumo, Toney

Tottenham: Forster; Doherty, Dier, Tanganga, Lenglet, Perisic; Hojbjerg, Bissouma; Kulusevski, Son, Kane.