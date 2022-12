Formazioni ufficiali Aston Villa-Liverpool, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Aston Villa-Liverpool, sfida valida per la 17esima giornata di Premier League 2022/2023. Gli uomini di Klopp iniziano una seconda parte di stagione in cui sono decisamente chiamati ad alzare i ritmi per provare a riagganciare le posizioni che contano. Il loro cammino inizia dal Villa Park di Birmingham, contro la compagine di casa che dovrà fare a meno di Coutinho e dell’idolo d’Argentina Emiliano Martinez tra i pali. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:30 di lunedì 26 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ASTON VILLA-LIVERPOOL

Aston Villa: Olsen; Young, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Douglas Luiz; Buendia, Watkins, Bailey.

Liverpool: Alisson; Alexander-Aronld, Matip; Van Dijk, Robertson; Fabinho, Thiago, Henderson; Oxlade- Chamberlain, Salah, Nunez.