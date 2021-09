Fifa, Wenger: “La scommessa è migliorare il calcio. Le qualificazioni accorpate aiutano i club”

by Christian Poliseno

Arsene Wenger - Foto Joshjdss - CC BY 2.0

“La scommessa è migliorare il calcio e io sono pronto a rischiare”. Così ha parlato l’ex manager dell’Arsenal diventato da due anni responsabile dello sviluppo mondiale del calcio dalla Fifa, Arsene Wenger, in un’intervista alla Bbc. Il dirigente francese ha parlato delle tante proposte della Federazione per cambiare il calcio nei prossimi anni, ritornando inoltre, sulla questione del Mondiale biennale: “La Coppa del Mondo è un evento cosi’ grande che non credo che perderebbe di prestigio. Vuoi essere il migliore al mondo e vuoi per essere il migliore al mondo ogni anno. Sono fiducioso: faccio questa proposta solo perché penso che sia un bene per il gioco”.

Inoltre Wenger premette che dall’attuale programmazione deriva “nessuna chiarezza, nessuna semplicità, nessun modo moderno di organizzare una stagione” e prevede che “se andiamo avanti così andiamo a sbattere contro un muro. Il calendario delle partite internazionali è fissato comunque fino al 2024 e fino ad allora, nulla puo’ cambiare. Poi si vedrà. Credo che la proposta possa piacere ai club, che non avrebbero interferenze durante la stagione, che io ho avvertito molto. Sono convinto che i club ci guadagnino perché possono concentrarsi completamente, hanno i loro giocatori a disposizione per tutta la stagione e anche le nazionali ne beneficiano: non c’è aumento del numero di partite, c’è un periodo di riposo migliore, meno viaggi e più competizione di qualità. Ecco perché penso che questo progetto sia davvero difendibile”.