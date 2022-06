Ex capitano Aston Villa sul caso Grealish: “Le squadre vietassero ai calciatori di bere alcol”

by Davide Triolo

Logo Premier League - Vimeo

“Conosco il trauma psicologico che ho subito a causa della mia ingenuità durante la mia carriera da giocatore e vedo le somiglianze con Grealish. Ha bisogno di capire che non è più solo Jack che arriva dalla sua città, ma è di pubblico dominio, e quindi il mio messaggio rimane: ‘Per favore, cambia rotta e fidati di me’. Spero che tutti i giocatori prestino presto ascolto ai miei consigli. Per quanto possa sembrare folle per le persone che non praticano sport, vorrei che le squadre di calcio vietassero completamente ai giocatori di bere alcolici. La scienza è chiara: l’alcol riduce seriamente le prestazioni atletiche, motivo per cui Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic e James Milner si tengono alla larga“. Queste sono le significative dichiarazioni di Stan Collymore, ex iconico calciatore dell’Aston Villa e inoltre capitano della compagine inglese. L’ex atleta in questione ha esplicitato le suddette considerazioni per le colonne del ‘Mirror’, nota testate briattnica; il tutto in riferimento a Jack Grealish, recentemente pizzicato in un casinò con qualche birra di troppo ad affiancarlo.