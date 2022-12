Estoril-Boavista rinviata: si recupera il 9 febbraio, ecco cosa succede con le scommesse

La partita del campionato portoghese Estoril-Boavista è stata rinviata e verrà recuperata soltanto il 9 febbraio. Il motivo è legato a un guasto all’impianto di illuminazione allo stadio Antonio Coimbra da Mota, che ha portato all’inevitabile decisione di non poter disputare l’incontro regolarmente stasera. Per questo motivo, anche le scommesse eventualmente giocate sulla partita sono “void”: la quota diventa zero e non influisce sulle altre partite giocate, visto che passeranno più di tre giorni prima della disputa.