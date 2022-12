Dalla Spagna: “Tensione tra Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes”

Si sono sempre considerati come un padre e un figlio, ma tra il super procuratore Jorge Mendes e il più illustre dei suoi assistiti Cristiano Ronaldo la tensione sta crescendo a dismisura. Ne è convinto AS, che fa il punto sui piani per il 2023 di CR7, svincolato dopo la rescissione col Manchester United e con la delusione per l’eliminazione dal Mondiale da gestire. Secondo il quotidiano spagnolo, l’incertezza sul futuro del fuoriclasse portoghese sta alimentando i dubbi e la sfiducia tra le due parti. Alle soglie dei 38 anni, Cristiano Ronaldo vuole rimanere in Europa ma le sue richieste non aiutano. Mendes è al lavoro per trovare una soluzione, ma iniziano ad emergere proposte estranee alla cerchia dello storico agente. Uno dei nomi nuovi, secondo AS, potrebbe essere quello di Antero Henrique, attuale capo della QSL (Qatar Stars League).