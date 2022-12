Cristiano Ronaldo pronto a rilanciarsi: “Tre aspetti della vita: dolore, incertezza e lavoro costante”

Dopo l’eliminazioni ai quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 con il suo Portogallo, resta un alone di mistero intorno al futuro di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese sta attraversando il suo momento sportivo più complicato della carriera e, per alimentare l’incertezza in merito a ciò che farà nei prossimi mesi, ha pubblicato una particolare Instagram story sul proprio profilo. La didascalia della foto diffusa da CR7 recita “Tre aspetti della realtà: dolore, incertezza e lavoro costante”. Forse Ronaldo, dopo la delusione Mondiale, è pronto per tornare a lavorare in vista dei suo prossimi impegni, ma resta da capire quale sarà la sua futura destinazione.