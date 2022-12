Coppa di Francia, Caen eliminato a tavolino: ha schierato un giocatore squalificato

Il Caen è stato eliminato a tavolino dalla Coppa di Francia. Il club normanno ha schierato in campo un giocatore squalificato, Dieuddoné Gaucho, nella vittoria contro il Virois per 3-0, e la FFF ha deciso di escluderlo dalla competizione. Il giocatore aveva ricevuto tre ammonizioni giocando con la squadra riserve e non aveva ancora scontato la squalifica in prima squadra. Al suo posto si è qualificato l’AF Virois, squadra che milita in N3 e che affronterà così il Nantes.