Copa del Rey 2022/2023, sorteggio sedicesimi: il Real pesca il Cacereno, Intercity per il Barcellona

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale di Copa del Rey 2022/2023 e non si può dire che sia andata male né al Real Madrid né al Barcellona. I blancos se la vedranno contro il Cacereno, squadra di quarta divisione reduce da un successo a sorpresa ai danni del Girona. Milita in quarta divisione anche l’avversario dei blaugrana di Xavi, opposti all’Intercity. L’Atletico Madrid sfiderà il Real Oviedo, mentre il Valencia di Gattuso il La Nucia. Di seguito tutti gli accoppiamenti.

Ibiza Islas Pitiusas – Real Betis

Cacereño – Real Madrid

Intercity – Barcellona

La Nucia – Valencia

Logroñes – Real Sociedad

Eldense – Athletic Bilbao

Pontevedra – Maiorca

Gimnastic de Tarragona – Osasuna

Linares Deportivo – Siviglia

Ceuta – Elche

Deportivo Alaves – Real Valladolid

Levante – Getafe

Real Oviedo – Atletico Madrid

Cartagena – Villarreal

Sporting Gijon – Rayo Vallecano

Espanyol – Celta Vigo