Copa del Rey 2022/2023, secondo turno: Villareal avanti ai supplementari, ok Bilbao e Getafe

di Michele Muzzarelli 24

I risultati dei match di martedì 20 dicembre del secondo turno della Copa del Rey 2022/2023, che entra sempre più nel vivo in attesa della ripresa della Liga. La grande sopresa della serata è rappresentata dalla grande sofferenza del Villareal, che strappa il pass per i sedicesimi di finale solo ai tempi supplementari battendo 2-1 il coriaceo e combattivo Guijuelo, club della terza divisione spagnola. I padroni di casa erano addirittura passati in vantaggio con Rodriguez, poi al 41′ il rigore trasformato da Moreno aveva rimesso il match in equilibrio. Nel secondo tempo però il Villareal non è riuscito a sferrare il colpo decisivo, finendo così ai supplementari dove il gol di Danjuma al 93′ è risultato decisivo.

Tutt’altro che comoda anche la vittoria del Getafe, che sempre fuori casa ha piegato il Diocesano (quarta serie) per 2-0 grazie alla doppietta di Munir El Haddadi tra primo e secondo tempo. Trasferta scomodissima anche per l’Athletic Bilbao, che batte di misura per 1-0 il Sestao (sempre quarta serie) con il gol decisivo messo a segno da Garcia al 32′. Sempre 1-0 esterno anche per il Maiorca, che con il gol-vittoria di Rodriguez ha espugnato il campo dei baschi del Real Union de Irùn (terza serie). Più netta l’affermazione invece dell’Elche, che sempre fuori casa ha battuto 3-0 il Guadalajara con i gol di Milla, Ponce e Tote Morente. Infine basta l’1-0 esterno anche all’Espanyol, che in chiusura di serata piega la resistenza dell’Atletico Paso (terza serie) solo al minuto 80 con la rete di Melamed.