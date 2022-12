Copa del Rey 2022/2023: ok Sociedad e Siviglia, esce a sorpresa l’Eibar

Si è conclusa un’altra giornata dei trentaduesimi di finale di Copa del Rey 2022/2023. Avanti senza problemi Real Sociedad e Siviglia, che battono rispettivamente Coria e Torremolinos (due club di quarta di divsione) 5-0 e 3-0 fuori casa. Bene l’Osasuna che chiude il match contro l’Arnedo nel primo tempo segnando 3 reti. Se l’è vista brutta il Rayo Vallecano, che ha rischiato l’eliminazione contro il Saguntino (club di quarta divisione) salvandosi solo dopo i calci di rigore. Per quanto riguarda la Liga2 passa a fatica il Levante che vince 2-1 in casa contro l’Andorra. Unica sorpresa di giornata è la sconfitta dell’Eibar, che militava fino a pochi anni fa in Liga e che ora si trova in zona promozione in Liga2, per mano dell’Ibiza Islas Pitiusas, club che si trova in zona retrocessione in quarta divisione spagnola.