Chelsea, ufficiale Fofana: il giovane ivoriano arriva dal Molde

Attraverso un comunicato ufficiale, il Chelsea ha reso noto l’acquisto di David Datro Fofana. L’attaccante ivoriano, classe 2002, lascia i norvegesi del Molde dopo appena 11 mesi e sbarcherà a Londra a titolo definitivo. Ovviamente il trasferimento verrà ufficializzato in concomitanza con l’apertura della finestra invernale di calciomercato, dunque il 1° gennaio 2023. Acquisto in prospettiva per i Blues, che si assicurano il cartellino di un ragazzo capace di segnare ben 15 reti in 24 presenze nel campionato norvegese (21 in 37 partite, considerando tutte le competizioni).