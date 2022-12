Chelsea, Potter: “Broja sfortunato, non siamo ottimisti”

“Broja è stato sfortunato, la gamba gli è rimasta incastrata tra il terreno e l’avversario. Incrociamo le dita. È ancora presto per parlare, ma le sensazioni non sono positive; non siamo affatto ottimisti“. Queste le parole dell’allenatore del Chelsea Graham Potter sulle condizioni di Armando Broja, il giovane attaccante che è rimasto vittima di un brutto infortunio a ginocchio nel tentativo di pressare un giocatore avversario durante un’amichevole, poi persa, contro l’Aston Villa.

L’EPISODIO