Chelsea, brutte notizie dall’allenamento: infortunio shock al ginocchio per Broja

Infortunio shock per Armando Broja, attaccante del Chelsea accostato anche a diverse formazioni di Serie A. Nel corso dell’amichevole contro l’Aston Villa ad Abu Dhabi, infatti, il calciatore nel tentativo di recuperare un pallone si è scontrato contro il difensore avversario Ezri Konsa. Nell’intervento gli si è girato completamente il ginocchio. L’albanese è caduto a terra urlando per il dolore e per lui sembra profilarsi adesso un lungo stop. Si attende ora il comunicato ufficiale dei Blues.