Chelsea-Bournemouth, tutto facile per i Blues: Havertz e Mount in gol (VIDEO)

di Giorgio Billone 62

Il video dei due gol con cui il Chelsea mette estremamente in discesa la sfida contro il Bournemouth, ritorno in campo in Premier League dopo la lunga pausa per i Mondiali. Prima un’azione in verticale terrificante che squarcia la difesa rossonera e pesca Havertz al facile gol in appoggio sul secondo palo, poi Mount fa vedere tutto il suo talento calciando da fuori a giro per il raddoppio. In alto e di seguito ecco i video.

https://twitter.com/LDNFootbalI/status/1607797723398299649