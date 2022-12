Chelsea-Bournemouth oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv Chelsea-Bournemouth, appuntamento della diciassettesima giornata di Premier League 2022/2023. Tornano i campo i Blues di Graham Potter, delusione della prima parte di stagione ma determinati a chiudere nel migliore dei modi il 2022. In visita a Stamford Bridge arriva il Bournemouth, in piena lotta per non retrocedere ma bravo a riscattarsi (complice il cambio in panchina) dopo un avvio disastroso. Padroni di casa ampiamente favoriti secondo i bookmakers. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18:30 di oggi, martedì 27 dicembre, e il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, oltre che in streaming su SkyGo e NOW.