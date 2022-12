Casa Sterling rapinato, Kane e compagni in allarme in Qatar

La disavventura della famiglia Sterling – rapinata in casa in Inghilterra mentre Raheem è in Qatar per il Mondiale – ha allarmato l’intero spogliatoio dell’Inghilterra. Secondo la stampa inglese, Kane e compagni avrebbero messo in allarme le famiglie, con lo scopo di aumentare la sicurezza in casa. La vittoria contro il Senegal e la qualificazione ai quarti di finale ha restituito solo in parte il sorriso ad uno spogliatoio che, oltre ad essersi stretto al fianco di Sterling (tornato temporaneamente a casa), deve fare i conti con la preoccupazione della sicurezza per le famiglie. I malviventi hanno fatto irruzione in casa con la compagna e le tre figlie presenti.