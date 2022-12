Carabao Cup 2022/2023: Manchester United ai quarti, il Brighton di De Zerbi fuori ai rigori

Il Manchester United vola ai quarti di finale della Carabao Cup 2022/2023. Nel match valido per gli ottavi della coppa di lega britannica, i ragazzi di Ten Hag, in quella che era a tutti gli effetti la prima partita del post Cristiano Ronaldo, ha liquidato per 2-0 un Burnley ben messo in campo ma un po’ troppo difensivo. Nel primo tempo dopo meno di mezzora ci pensa Eriksen con la sua qualità a portare avanti i Red Devils dimenticando la brutta avventura ai Mondiali, nella ripresa è Rashford, altro reduce non soddisfattissimo dal Qatar, a firmare il raddoppio che chiude i giochi a Old Trafford e spedisce tra le migliori otto uno United orfano ancora di alcuni giocatori.

Nella altre sfide della serata, bene il Nottingham Forest che espugna il campo del Blackburn per 1-4. Botta e risposta coi gol di Johnson e Wharton nel primo tempo, nella ripresa Lingard, Awoniyi e ancora Johnson regalano il passaggio del turno agli ospiti. Infine, si deve andare ai rigori tra il Charlton, squadra di terza divisione inglese, e il Brighton di Roberto De Zerbi. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, e in ossequio al regolamento della competizione, subito i tiri dal dischetto che condannano la squadra allenata dal tecnico bresciano, che dunque fallisce uno degli obiettivi stagionali.