Carabao Cup 2022/2023: il Leicester vola ai quarti, il Newcastle piega il Bournemouth

Non c’è spazio per le sorprese nelle prime quattro partite degli ottavi di finale di Carabao Cup 2022/2023. In una serata in cui è tornato il grande calcio per club dopo la pausa per i Mondiali, lo scontro più equilibrato e di maggior livello era quello tra Newcastle e Bournemouth, entrambe militanti in Premier League: lo spareggio per approdare ai quarti della coppa di lega inglese viene risolto da un clamoroso e sfortunato autogol di Senesi a metà secondo tempo, basta per qualificare i bianconeri tra le migliori otto, costringendo invece i rossoneri all’eliminazione.

Tutto facile invece per il Leicester, di scena sul campo del Milton Keynes, squadra della terza serie della località ben più famosa nel mondo della F1. Le Foxes passano grazie ai gol di Tielemans, Perez e, nel secondo tempo, dell’immortale bomber Vardy. Più tirata la sfida del Molineux che ha visto il Wolverhampton battere il debole Gillingham soltanto nel finale: al 77′ il gol di bomber Jimenez su rigore, Nouri chiude i giochi in pieno recupero. Infine, 2-1 in rimonta per il Southampton contro il Lincoln: autogol sfortunato di Bazunu a portare in vantaggio gli ospiti, una doppietta di Adams, un gol per tempo, ribaltano però tutto. Giovedì fari accesi su Manchester City-Liverpool.